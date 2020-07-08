В Молдавии число заразившихся коронаиврусом превысило 18,4 тысячи

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 330, до 18441, всего с начала пандемии умерли 614 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18141 зарегистрированном случае коронавируса, 603 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18441. Всего 11549 человек были вылечены, а 614 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.