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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574071015.html
В Молдавии число заразившихся коронаиврусом превысило 18,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 330, до 18441, всего с начала пандемии умерли 614 человек, сообщил на брифинге в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронаиврусом превысило 18,4 тысячи

17:23 08.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 330, до 18441, всего с начала пандемии умерли 614 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18141 зарегистрированном случае коронавируса, 603 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18441. Всего 11549 человек были вылечены, а 614 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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