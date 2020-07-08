В Молдавии число заразившихся коронаиврусом превысило 18,4 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18441. Всего 11549 человек были вылечены, а 614 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.