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В Подмосковье отметили снижение заболеваемости гриппом
Заболеваемость гриппом снизилась в Подмосковье с 2015 года в четыре раза благодаря массовой вакцинации, рассказала РИА Новости главный внештатный эпидемиолог... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:24
зинаида труш
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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353
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зинаида труш, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отметили снижение заболеваемости гриппом

17:24 08.07.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заболеваемость гриппом снизилась в Подмосковье с 2015 года в четыре раза благодаря массовой вакцинации, рассказала РИА Новости главный внештатный эпидемиолог минздрава области Зинаида Труш.
"Главная защита от сезонного гриппа – это вакцинация. И если брать пример Московской области, то мы видим явное снижение заболеваемости гриппом при массовой вакцинации. В 2015 году охват вакцинацией против гриппа в Московской области был 23,4% населения и заболеваемость 25,98 на 100 тысяч населения. И в 2019 году составила 7,35 на 100 тысяч населения. Эти цифры показывают, что инфекцию можно успешно контролировать при наличии вакцины и массовой вакцинации", - сказала Труш.
По ее словам, охват массовой вакцинации в Подмосковье увеличивается, в прошлом году в регионе привили 48,7% населения. Заболеваемость гриппом за это время планомерно снижалась, отметила она.
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Зинаида ТрушЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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