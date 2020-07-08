В Подмосковье отметили снижение заболеваемости гриппом

"Главная защита от сезонного гриппа – это вакцинация. И если брать пример Московской области, то мы видим явное снижение заболеваемости гриппом при массовой вакцинации. В 2015 году охват вакцинацией против гриппа в Московской области был 23,4% населения и заболеваемость 25,98 на 100 тысяч населения. И в 2019 году составила 7,35 на 100 тысяч населения. Эти цифры показывают, что инфекцию можно успешно контролировать при наличии вакцины и массовой вакцинации", - сказала Труш.