В Подмосковье отметили снижение заболеваемости гриппом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заболеваемость гриппом снизилась в Подмосковье с 2015 года в четыре раза благодаря массовой вакцинации, рассказала РИА Новости главный внештатный эпидемиолог минздрава области Зинаида Труш.
"Главная защита от сезонного гриппа – это вакцинация. И если брать пример Московской области, то мы видим явное снижение заболеваемости гриппом при массовой вакцинации. В 2015 году охват вакцинацией против гриппа в Московской области был 23,4% населения и заболеваемость 25,98 на 100 тысяч населения. И в 2019 году составила 7,35 на 100 тысяч населения. Эти цифры показывают, что инфекцию можно успешно контролировать при наличии вакцины и массовой вакцинации", - сказала Труш.
По ее словам, охват массовой вакцинации в Подмосковье увеличивается, в прошлом году в регионе привили 48,7% населения. Заболеваемость гриппом за это время планомерно снижалась, отметила она.