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В Новокузнецке ликвидировали пожар на складе
Открытое горение склада для хранения хозинвентаря, расположенного на улице Транспортная,2 в Новокузнецке, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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новокузнецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Новокузнецке ликвидировали пожар на складе

17:20 08.07.2020
598
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 июл - РИА Новости. Открытое горение склада для хранения хозинвентаря, расположенного на улице Транспортная,2 в Новокузнецке, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее очевидцы опубликовали в сети видео пожара, на котором запечатлен открытый огонь и клубы черного дыма.
"Складское помещение (горит – ред.) для хранения инвентаря, но там уже ликвидировано открытое горение, предварительная площадь (пожара - ред.) 500 квадратных метров, идет проливка конструкций и разбор. По предварительным данным, пострадавших нет. (На месте работают – ред.) девять единиц техники и более 30 сотрудников личного состава", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Собеседница агентства добавила, что загоревшееся здание расположено на улице Транспортная, 2.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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