Мордовия перешла ко второму этапу снятия ограничений

Он заявил, что Мордовия перешла на второй этап, который предусматривает открытие крупных непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, возобновление уличной торговли и полноценной работы рынков. Кроме того, смогут начать работу образовательные центры.

"Также мы разрешаем предприятиям общественного питания обслуживать посетителей на открытых летних верандах. Но только с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по расстоянию между столиками, социальному дистанцированию. Если эпидситуация будет оставаться стабильной, то скоро мы сможем снять все ограничения по работе кафе и ресторанов. Но спешить в этих вопросах нельзя", - заявил Волков.