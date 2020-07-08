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Мордовия перешла ко второму этапу снятия ограничений
Мордовия перешла ко второму этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:20
2020-07-08T17:20
распространение нового коронавируса
владимир волков (политик)
республика мордовия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир волков (политик), республика мордовия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мордовия
перешла ко второму этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.
"Республика достигла переломного рубежа в борьбе с коронавирусом. За последние недели ситуация стабилизируется, прирост числа заболевших снизился, причем на фоне увеличения объемов тестирования. Все больше людей выписываются из больниц. В этих условиях Роспотребнадзор
рекомендовал нам перейти ко второму этапу снятию ограничений", - цитирует пресс-служба правительства региона главу Мордовии Владимира Волкова
.
Он заявил, что Мордовия перешла на второй этап, который предусматривает открытие крупных непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, возобновление уличной торговли и полноценной работы рынков. Кроме того, смогут начать работу образовательные центры.
"Также мы разрешаем предприятиям общественного питания обслуживать посетителей на открытых летних верандах. Но только с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по расстоянию между столиками, социальному дистанцированию. Если эпидситуация будет оставаться стабильной, то скоро мы сможем снять все ограничения по работе кафе и ресторанов. Но спешить в этих вопросах нельзя", - заявил Волков.
Он подчеркнул, что большинство мер санитарно-эпидемической безопасности, ношение масок и перчаток, социальная дистанция остаются обязательными для всех объектов торговли, сферы услуг, транспорта, мест посещения и обслуживания людей.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3680 случаев коронавируса, 2559 человек выздоровели, 27 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.