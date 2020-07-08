Спасатели рассказали подробности пожара в ТЦ в Татарстане

По информации спасателей, сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" в Альметьевске поступило в 15.05. Прибывшие пожарные установили, что горит фасад здания, образовалось плотное задымление. В 15.15 пожар был локализован, в 15.38 открытое горение внутри помещений и на фасаде было ликвидировано. Площадь пожара на фасаде составила порядка 50 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.