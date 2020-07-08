Спасатели рассказали подробности пожара в ТЦ в Татарстане

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожар в среду в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске, по предварительным данным, начался в электрощитовой магазина одежды и распространился на фасад снаружи, сообщает ГУМЧС РФ по Татарстану.
По информации спасателей, сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" в Альметьевске поступило в 15.05. Прибывшие пожарные установили, что горит фасад здания, образовалось плотное задымление. В 15.15 пожар был локализован, в 15.38 открытое горение внутри помещений и на фасаде было ликвидировано. Площадь пожара на фасаде составила порядка 50 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
"По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды на третьем этаже. Далее по электрокабелю получил распространение на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой. Железобетонные перекрытия здания повреждений не получили", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС отмечает, что торговый центр работал частично – всего действовали восемь точек, из этих заведений самостоятельно эвакуировались 45 человек. Ранее правительство Татарстана в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 29 июня разрешило возобновить работу объектам розничной торговли при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, не превышающей 800 квадратных метров.
Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.