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Спасатели рассказали подробности пожара в ТЦ в Татарстане
Пожар в среду в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске, по предварительным данным, начался в электрощитовой магазина одежды и распространился... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
альметьевск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), альметьевск, происшествия

Спасатели рассказали подробности пожара в ТЦ в Татарстане

17:18 08.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожар в среду в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске, по предварительным данным, начался в электрощитовой магазина одежды и распространился на фасад снаружи, сообщает ГУМЧС РФ по Татарстану.
По информации спасателей, сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" в Альметьевске поступило в 15.05. Прибывшие пожарные установили, что горит фасад здания, образовалось плотное задымление. В 15.15 пожар был локализован, в 15.38 открытое горение внутри помещений и на фасаде было ликвидировано. Площадь пожара на фасаде составила порядка 50 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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"По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды на третьем этаже. Далее по электрокабелю получил распространение на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой. Железобетонные перекрытия здания повреждений не получили", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС отмечает, что торговый центр работал частично – всего действовали восемь точек, из этих заведений самостоятельно эвакуировались 45 человек. Ранее правительство Татарстана в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 29 июня разрешило возобновить работу объектам розничной торговли при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, не превышающей 800 квадратных метров.
Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АльметьевскПроисшествия
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