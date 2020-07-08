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Вучич прокомментировал беспорядки в Белграде
Беспорядки в Белграде в ночь на среду перед зданием парламента в связи с мерами против COVID-19 стали грубейшим политическим насилием в последние несколько лет, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр вучич, черногория, сербия, белград (город), в мире

Вучич прокомментировал беспорядки в Белграде

17:17 08.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Беспорядки в Белграде в ночь на среду перед зданием парламента в связи с мерами против COVID-19 стали грубейшим политическим насилием в последние несколько лет, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич вечером во вторник заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Так, с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. После его выступления в ночь на среду протестующие против ужесточения мер столкнулись с полицией у парламента Сербии, пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов, различные травмы получили два десятка граждан, было сожжено пять полицейских автомобилей.
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"Ночью в Белграде мы стали свидетелями грубейшего политического насилия в последние несколько лет. Республика Сербия в последние восемь лет, в отличие от ранних времен, полностью уважала свободу собраний и демонстраций, свободу выражения иного мнения и никогда не ставила под угрозу это право своих граждан", - сказал Вучич на брифинге.
"Лица крайне правой ориентации, а в начале на собрании были и те, кто думали, что пришли из-за коронавируса и своего недовольства заострением мер, представители профашистских организаций напали на Скупщину, вошли в нее, что является как минимум двумя тяжкими преступлениями, жестоко нападали на сотрудников МВД, оскорбляли, били их и бросали камни. Полиция вела себя достойно, терпела давление и ответила, только когда они повредили двери и заняли холл парламента", - указал президент Сербии.
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Вучич уточнил, что в "хорошо организованном протесте" замечено участие криминала, а также спецслужб из региона. Он отметил, что среди самых активных протестующих были сторонники жесткой линии по отношению к мигрантам, "противники сетей 5G и те, кто верит, что земля плоская". Глава государства также рассказал, что двое из задержанных агрессивных протестующих ранее неоднократно имели проблемы с законом, причем один из них - гражданин Черногории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ВучичЧерногорияСербияБелград (город)В мире
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