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Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности
Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:16
европарламент
евросоюз
ангела меркель
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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европарламент, евросоюз, ангела меркель, германия, в мире

Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности

17:16 08.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы живем в эпоху потрясений, мы нуждаемся в трансатлантическом альянсе, но его европейские члены должны больше рассчитывать на себя. Миропорядок меняется на исключительных скоростях. Нам надо понимать, какую Европу мы хотим в эпоху глобализации. Надо рассматривать сильную общую европейскую внешнюю политику и политику в сфере безопасности", - сказала Меркель, выступая в среду перед депутатами Европарламента с программой председательства Германии в Совете ЕС на ближайшие шесть месяцев.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
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ЕвропарламентЕвросоюзАнгела МеркельГерманияВ мире
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