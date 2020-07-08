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Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля
Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:08
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
политика
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, политика

Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля

17:08 08.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в Конституцию РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Он также сообщил, что в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 14 июля.
"14 июля - первое чтение, второе чтение - 21 июля, третье чтение - 23 июля. То есть до конца весенней сессии мы намерены его принять во всех трех чтениях", - сказал Пискарев журналистам.
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Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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