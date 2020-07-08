Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в Конституцию РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Он также сообщил, что в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 14 июля.
"14 июля - первое чтение, второе чтение - 21 июля, третье чтение - 23 июля. То есть до конца весенней сессии мы намерены его принять во всех трех чтениях", - сказал Пискарев журналистам.