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Заразившийся коронавирусом Болсонару рассказал о своем самочувствии
Президент Бразилии Жаир Болсонару, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо благодаря приему противомалярийного препарата... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:06
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бразилия, сша, в мире

Заразившийся коронавирусом Болсонару рассказал о своем самочувствии

17:06 08.07.2020
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо благодаря приему противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
"Тем, кто выступает против гидроксихлорохина, но не имеет альтернатив, я вынужден с сожалением сообщить, что я очень хорошо себя чувствую, принимая его, и, с Божьей помощью, проживу еще долго", - написал президент в Twitter.
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Болсонару сообщил во вторник, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своем самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошел от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.
Ранее экс-министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта усомнился в эффективности гидроксихлорохина. Мандетта заявил, что это лекарство "политизировано" и служит как "заслонка, чтобы люди чувствовали себя уверенно и отправлялись на работу".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19. В начале июня оксфордские ученые заявили, что не нашли подтверждений, что препарат может помогать при лечении. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%. Национальные институты здравоохранения США (NIH) также решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБразилияСШАВ мире
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