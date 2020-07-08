ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил урезать финансирование школ, если они не будут открыты к предстоящему учебному году, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Финансирование может быть урезано, если не откроются!" - написал президент США. Он снова обвинил демократов в использовании пандемии коронавирусa в политических интересах.
Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока не известно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов. Во вторник Трамп заявил, что будет оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.
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