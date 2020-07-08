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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200708/1574069898.html
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост главы Югры
Действующий руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, спикер региональной думы Борис Хохряков и глава города Урай Тимур Закирзянов... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:05
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
единая россия
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андрей турчак
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ханты-мансийский автономный округ, единая россия, игорь комаров, наталья комарова, андрей турчак, тюменская область, политика

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост главы Югры

17:05 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Действующий руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, спикер региональной думы Борис Хохряков и глава города Урай Тимур Закирзянов выдвинуты окружным отделением партии "Единая Россия" в качестве кандидатов на пост губернатора Югры, сообщили в среду в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Президент РФ Владимир Путин 3 июня в ходе рабочей встречи с Комаровой по видеосвязи отметил, что поддержит ее кандидатуру, если она будет в списке претендентов на пост главы региона.
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Спустя две недели секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак поддержал Комарову, а президиум генсовета проголосовал за ее выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора автономного округа. Озвучивая доклад о развитии региона на заседании президиума, Комарова отметила, что приоритетами властей Югры на ближайшие пять лет станут улучшение жилищных условий граждан, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне, строительство и развитие сопутствующих ТЭК отраслей.
"Сегодня президиум регионального политического совета регионального отделения партии "Единая Россия" определил свои кандидатуры на должность главы округа. Ими стали действующий губернатор Югры Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и глава Урая Тимур Закирзянов", - сообщили журналистам в департаменте.
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По словам Хохрякова, глава региона подтвердила свое желание представлять ЕР при избрании на пост губернатора округа, при этом непарламентские политические партии, принявшие участие в консультациях, также предложили кандидатуру Комаровой для включения в список, который югорские единороссы направят руководителю Тюменской области Александру Моору. "Безусловно, моя поддержка адресована только одному кандидату из списка - Наталье Владимировне Комаровой", - сказал Хохряков на заседании политсовета.
Следующий этап - согласование претендентов генсоветом ЕР для последующего внесения предложений губернатору Тюменской области. Согласно законодательству, до 14 июля 2020 года политические партии имеют право предложить до трех кандидатур руководителю области, который представит список из пяти претендентов главе государства. До 23 августа президент РФ вносит три кандидатуры в думу автономного округа, и 13 сентября дума Югры должна выбрать губернатора.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЕдиная РоссияИгорь КомаровНаталья КомароваАндрей ТурчакТюменская областьПолитика
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