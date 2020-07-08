В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи

За последние сутки в стране были зафиксированы 443 случая инфицирования и два летальных исхода. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 44 859 человек, число жертв достигло 1631. С начала эпидемии излечились 29 714 пациентов.