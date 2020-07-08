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Распространение нового коронавируса
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В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи
Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:07
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, португалия, в мире

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи

17:07 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы 443 случая инфицирования и два летальных исхода. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 44 859 человек, число жертв достигло 1631. С начала эпидемии излечились 29 714 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПортугалияВ мире
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