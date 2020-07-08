Меркель выступила за активизацию внешней политики ЕС

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Европейский союз должен самостоятельно решать, кем хочет быть Европейский союз должен самостоятельно решать, кем хочет быть Европа в "стремительно изменяющемся мировом порядке", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"В то же время мы живем в мире глобальных перемен, когда смещаются зоны влияния, а Европа при всей приверженности многих стран-членов трансатлантическому союзу больше предоставлена сама себе. Мы должны и можем решать, кем хочет быть Европа в этом стремительно изменяющемся мировом порядке", - заявила она, представляя в Европарламенте программу председательства Германии в Совете ЕС.

В этой связи она подчеркнула необходимость активной внешней политики ЕС, отметив такие ее направления, как отношения с Великобританией , с которой союз должен согласовать договор о будущей форме отношений в связи с Brexit, расширение ЕС на Западные Балканы, отношения с Африкой и Африканским союзом, в том числе в контексте миграционной политики, а также отношения с Китаем

По ее словам, пандемия и экономический кризис - это "экстраординарная, единственная в своем роде в истории ЕС ситуация". В этой связи канцлер ФРГ отметила необходимость работать не только над вопросами поддержки экономики, но и над социальным вопросами.

"Я убеждена, что социальное измерение настолько же важно, как и экономическое. Социально и экономически справедливая Европа - это решающий момент для демократического единства. Это лучший рецепт против каждого, кто хочет ослабить нашу демократию и поставить под сомнение наше единство", - заявила Меркель.

Одной из ключевых тем председательства ФРГ будет климатическая политика, Меркель выразила уверенность, что "глобальное решение по изменению климата возможно, только если Европа будет играть в роль флагмана".

С проблематикой изменения климата канцлер сравнила и другую ключевую тему председательства - цифровизацию Европы.

"Как и в вопросе защиты климата, здесь требуется последовательное изменение образа жизни и ведения хозяйства, это вызывает страх у многих людей - страх потери хорошо знакомого, страх перед темпом изменений. Это можно понять, но позвольте подчеркнуть, что вовлечение в цифровизацию, как и в защиту климата, не значит, что все, что уже устоялось, а таким образом и рабочие места миллионов европейцев будут поставлены на кон. Напротив, речь идет о необходимом изменении общества, которое в долгосрочной перспективе принесет больше защиты и больше устойчивости", - заявила Меркель.

По ее словам, последние недели и месяцы показали зависимость Европы от третьи стран в сфере цифровых технологий.

"Важно, чтобы Европа стала более суверенной в цифровой сфере. Особенно в ключевых сферах, как искусственный интеллект, квантовые компьютерные технологии, а также в строительстве надежной и безопасной цифровой инфраструктуры мы хотим продвинуться вперед. Решающим также является эффективная защита наших демократий от киберугроз и дезинформации", - заявила канцлер.

Меркель отметила, что в демократии важна открытость, где знания и информация могут распространяться, а граждане могут обмениваться мнениями и приходить к согласию.