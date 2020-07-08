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В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова нужно рассматривать комплексно, чтобы в будущем предотвратить гибель людей в таких авариях, не стоит... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:58
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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РИА Новости
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353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общероссийский народный фронт, москва, общество

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

16:58 08.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова нужно рассматривать комплексно, чтобы в будущем предотвратить гибель людей в таких авариях, не стоит руководствоваться эмоциями, считает координатор движения "Синие ведерки", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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"Мы в аварии с Ефремовым делаем неправильные выводы. У нас эмоции кипят, мы обвиняем Ефремова, требуем, чтобы его наказали по максимуму, и ввязываемся в это шоу, которое по сути нас уводит от настоящих причин происходящего", - сказал Шкуматов на круглом столе, посвященном проблемам дорожного движения в России.
Он добавил, что есть три взаимодействующих объекта, на которые необходимо обращать внимание при возникновении ДТП. Это водитель, дорога и автомобиль. "То, что Ефремов был пьян, это не обсуждается, и, действительно, это абсолютно плохо и недопустимо", - сказал Шкуматов.
Координатор движения при этом отметил, что если мы хотим в будущем предотвратить гибель людей в подобных авариях, то нужно обратить внимание также на дорогу и на автомобиль. Машина Ефремова после столкновения осталась цела, а автомобиль погибшего был весь смят, как будто сделан из фольги, добавил Шкуматов.
"Это говорит о том, что опять же сертификация таких автомобилей в России как-то странно происходит. У меня вопрос тогда, а как прошла эта сертификация, почему такие устаревшие нормы, согласно которым сертифицируются эти автомобили, и так далее", - сказал Шкуматов.
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Он также отметил, что на участке Садового кольца, где произошла авария, 11 полос движения. Кроме того, дорога делает изгиб, там большой радиус поворота, поэтому автомобиль может потерять управление по самым разным причинам.
"Если бы на этом участке, он аварийно опасный, известен уже все время, что он существует, был установлен хоть какой-то минимальный газончик, бордюрчик, хоть что-то такое, то в этом случае мы бы обсуждали совсем другую историю", - подчеркнул Шкуматов.
"Я считаю, что вот эти элементы безопасности дороги являются критически важными. Если говорить по-честному о причинах того, что у нас происходит в стране в плане смертности, то устаревшие дороги без необходимых элементов безопасности, с моей точки зрения, вносят очень существенный вклад в количество погибших, то есть очень много людей вообще не пострадали бы, если бы там были отбойники или какие-то элементы безопасности", - считает Шкуматов.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовОбщероссийский народный фронтМоскваОбщество
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