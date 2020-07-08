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Минздрав одобрил третий препарат для лечения COVID-19
Препарат от COVID-19 "Коронавир" получил одобрение Минздрава. Его разработала компания "Р-Фарм". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:00
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коронавирусы
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав одобрил третий препарат для лечения COVID-19

16:55 08.07.2020 (обновлено: 19:00 08.07.2020)
39638
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" получил одобрение Минздрава. Его разработала компания "Р-Фарм".
Это уже третье одобренное российское лекарство наряду с "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".
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Инструкция по применению

"Коронавир" можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Препарат также противопоказан лицам до 18 лет.
Лекарство зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Так, инструкция составлена при ограниченном объеме клинических данных и будет дополняться по мере поступления новой информации.
Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более четырех миллиардов рублей для борьбы с новой инфекцией. В частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.
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Интерес со стороны ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась "Авиафиром". Кроме того, в ВОЗ ждут производства российской вакцины.
Главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан напомнила, что у ВОЗ есть программа "Тесты солидарности", направленная на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавируса. Она также выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.
Сейчас Россия в "Тестах солидарности" не участвует. К программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Я правильно понял, что там такое количество побочных явлений, что лекарство может быть хуже самой болезни?
8 июля, 17:37
Станислав Попов
32403020
Отличная работа наших медиков ! Молодцы !
8 июля, 17:27
NPNick Prosto Nick
31410121
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