Минздрав одобрил третий препарат для лечения COVID-19

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" получил одобрение Минздрава. Его разработала компания "Р-Фарм".

Это уже третье одобренное российское лекарство наряду с "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".

Инструкция по применению

"Коронавир" можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Препарат также противопоказан лицам до 18 лет.

Лекарство зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Так, инструкция составлена при ограниченном объеме клинических данных и будет дополняться по мере поступления новой информации.

Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более четырех миллиардов рублей для борьбы с новой инфекцией. В частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.

Интерес со стороны ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась "Авиафиром". Кроме того, в ВОЗ ждут производства российской вакцины.

Главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан напомнила, что у ВОЗ есть программа "Тесты солидарности", направленная на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавируса. Она также выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.

Великобритания, Китай и Франция. Сейчас Россия в "Тестах солидарности" не участвует. К программе также не присоединились США