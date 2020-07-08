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Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341 человека, общее число зараженных с начала пандемии составило 17 076 человек, сообщил президент Александр Вучич. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:53
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коронавирус covid-19
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александр вучич
сербия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341

16:53 08.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГоспиталь в городе Ниш, который российские военные специалисты готовят к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Госпиталь в городе Ниш, который российские военные специалисты готовят к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341 человека, общее число зараженных с начала пандемии составило 17 076 человек, сообщил президент Александр Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Так, с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. После его выступления в ночь на среду протестующие против ужесточения мер столкнулись с полицией у парламента Сербии, пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов, различные травмы получили два десятка граждан.
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"Сегодня нам второй день по числу зараженных за сутки, 357 человек из 8,6 тысяч тестированных. У нас 11 умерших и 118 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких и их число ежедневно увеличивается. Белград – самая большая проблема", - заявил Вучич на брифинге.
По данным минздрава с понедельника на вторник скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии.
Вучич ранее также сообщил, что в данный момент всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей, начато строительство двух специализированных больниц. Режим ЧС из-за коронавируса действует в Белграде и еще 14 районах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ВучичСербияБелград (город)В мире
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