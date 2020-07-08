БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341 человека, общее число зараженных с начала пандемии составило 17 076 человек, сообщил президент Александр Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Так, с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. После его выступления в ночь на среду протестующие против ужесточения мер столкнулись с полицией у парламента Сербии, пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов, различные травмы получили два десятка граждан.
"Сегодня нам второй день по числу зараженных за сутки, 357 человек из 8,6 тысяч тестированных. У нас 11 умерших и 118 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких и их число ежедневно увеличивается. Белград – самая большая проблема", - заявил Вучич на брифинге.
По данным минздрава с понедельника на вторник скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии.
Вучич ранее также сообщил, что в данный момент всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей, начато строительство двух специализированных больниц. Режим ЧС из-за коронавируса действует в Белграде и еще 14 районах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.