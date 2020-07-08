Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341

По данным минздрава с понедельника на вторник скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии.

Вучич ранее также сообщил, что в данный момент всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей, начато строительство двух специализированных больниц. Режим ЧС из-за коронавируса действует в Белграде и еще 14 районах страны.