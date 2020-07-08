https://ria.ru/20200708/1574069335.html
Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля
Приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:52
2020-07-08T16:52
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости.
Приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву
, обвиняемому в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью, будет оглашен 22 июля, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда
.
"Участникам судебного разбирательства объявлено, что приговор будет провозглашен ориентировочно 22 июля 2020 года в 14.30", - сообщили в пресс-службе суда.
Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.
Петрозаводский горсуд 5 апреля 2018 года оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Но 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз – по обвинению Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По версии следствия, подсудимый совершал данные преступления с 2012 по 2016 годы. Правозащитник был арестован.
Оба уголовных дела объединены в одно производство. В итоге Дмитриев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери; изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери; незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья. Своей вины ни по одному из пунктов он не признает.