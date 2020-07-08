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Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля
Приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:52
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия

Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля

16:52 08.07.2020
299
CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью, будет оглашен 22 июля, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.
"Участникам судебного разбирательства объявлено, что приговор будет провозглашен ориентировочно 22 июля 2020 года в 14.30", - сообщили в пресс-службе суда.
Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.
Петрозаводский горсуд 5 апреля 2018 года оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Но 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз – по обвинению Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По версии следствия, подсудимый совершал данные преступления с 2012 по 2016 годы. Правозащитник был арестован.
Оба уголовных дела объединены в одно производство. В итоге Дмитриев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери; изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери; незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья. Своей вины ни по одному из пунктов он не признает.
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Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
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