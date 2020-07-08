Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля

"Участникам судебного разбирательства объявлено, что приговор будет провозглашен ориентировочно 22 июля 2020 года в 14.30", - сообщили в пресс-службе суда.

Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.

Петрозаводский горсуд 5 апреля 2018 года оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Но 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз – по обвинению Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По версии следствия, подсудимый совершал данные преступления с 2012 по 2016 годы. Правозащитник был арестован.