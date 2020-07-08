Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Прокурор в среду сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Семочко. После этого прокурор заявил суду, что избрание меры пресечения Порошенко после завершения расследования нецелесообразно.
"Ходатайство… об избрании меры пресечения Порошенко…. Оставить без рассмотрения", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
При этом в ходе заседания защита Порошенко ходатайствовала о допросе на заседании генпрокурора Ирины Венедиктовой. "Только генпрокурор может прийти и объяснить, что происходит", - сказал адвокат Игорь Головань.
Также защита продолжала настаивать на допросе следователя Госбюро расследований Олега Корецкого, который, по их словам, готов дать показания суду о давлении на следствие по делам Порошенко.
"Я просил бы вернуть представление (ходатайство – ред.) о мере пресечения стороне защиты по причине… того факта, что они не предоставили никаких доказательств для избрания меры пресечения", - заявил Порошенко, отметив, что в отличие от адвокатов согласен отказаться от заявленных просьб о допросах.
Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно. В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.