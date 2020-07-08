Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Прокурор в среду сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Семочко. После этого прокурор заявил суду, что избрание меры пресечения Порошенко после завершения расследования нецелесообразно.

"Ходатайство… об избрании меры пресечения Порошенко…. Оставить без рассмотрения", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

При этом в ходе заседания защита Порошенко ходатайствовала о допросе на заседании генпрокурора Ирины Венедиктовой . "Только генпрокурор может прийти и объяснить, что происходит", - сказал адвокат Игорь Головань.

Также защита продолжала настаивать на допросе следователя Госбюро расследований Олега Корецкого, который, по их словам, готов дать показания суду о давлении на следствие по делам Порошенко.

"Я просил бы вернуть представление (ходатайство – ред.) о мере пресечения стороне защиты по причине… того факта, что они не предоставили никаких доказательств для избрания меры пресечения", - заявил Порошенко, отметив, что в отличие от адвокатов согласен отказаться от заявленных просьб о допросах.

Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.