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Бальбек оценил расторжение Украиной меморандума по борьбе с терроризмом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя расторжение Украиной меморандума с Россией по борьбе с терроризмом, заявил, что Киев разорвал договор, который сам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:48
руслан бальбек
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353
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руслан бальбек, донбасс, верховная рада украины, москва, киев, в мире

Бальбек оценил расторжение Украиной меморандума по борьбе с терроризмом

16:48 08.07.2020
600
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя расторжение Украиной меморандума с Россией по борьбе с терроризмом, заявил, что Киев разорвал договор, который сам же и не соблюдал.
В среду кабинет министров Украины прекратил действие меморандума от 2012 года о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что данное решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".
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"Не припомню, чтобы Украина сотрудничала с нашей страной по противодействию терроризму с 2014 года. Как раз-таки наоборот: с ведома Киева в Крым забрасывались диверсионные группы, которые даже успели подорвать элементы инфраструктуры полуострова под Алуштой. Большинство этих доморощенных диверсантов были задержаны нашими спецслужбами, но сам факт проникновения вооруженных людей на нашу территорию говорит о том, что украинское государство присоединилась к террористическим структурам. Так что разорвали договор, который сами же и не соблюдали. Нам от этого ни холодно, ни жарко", - сказал Бальбек РИА Новости.
Меморандум, подписанный 12 июля 2012 года в Ялте, автоматически продлевается каждый год, если, как говорится в статье 9 документа, "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Руслан БальбекДонбассВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
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