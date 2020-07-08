Бальбек оценил расторжение Украиной меморандума по борьбе с терроризмом

В среду кабинет министров Украины прекратил действие меморандума от 2012 года о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что данное решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".

"Не припомню, чтобы Украина сотрудничала с нашей страной по противодействию терроризму с 2014 года. Как раз-таки наоборот: с ведома Киева в Крым забрасывались диверсионные группы, которые даже успели подорвать элементы инфраструктуры полуострова под Алуштой. Большинство этих доморощенных диверсантов были задержаны нашими спецслужбами, но сам факт проникновения вооруженных людей на нашу территорию говорит о том, что украинское государство присоединилась к террористическим структурам. Так что разорвали договор, который сами же и не соблюдали. Нам от этого ни холодно, ни жарко", - сказал Бальбек РИА Новости.