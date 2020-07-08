США продолжат помогать вооруженным силам Ливана

"Генерал Маккензи подтвердил намерения военного командования США продолжить поддержку армии Ливана, которая защищает независимость и суверенитет республики. Он отметил хороший уровень боевой подготовки военнослужащих на разных уровнях, которая сопровождается высокоэффективными тренировками", - сказано в коммюнике.

Аун в свою очередь отметил важность помощи США ливанским военным в операции против террористов "Горный рассвет" на границе с Сирией, отметив что армия преуспела в ликвидации "спящих ячеек" и продолжает преследовать сторонников террористических организаций.