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США продолжат помогать вооруженным силам Ливана
Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном в Бейруте пообещал, что Вашингтон продолжит... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:44
боб маккензи
мишель аун
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боб маккензи, мишель аун, сирия, сша, ливан, в мире

США продолжат помогать вооруженным силам Ливана

16:44 08.07.2020
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© StringerСолдаты ливанской армии
Солдаты ливанской армии
© Stringer
Солдаты ливанской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 июл - РИА Новости. Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном в Бейруте пообещал, что Вашингтон продолжит поддержку ливанских вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента.
"Генерал Маккензи подтвердил намерения военного командования США продолжить поддержку армии Ливана, которая защищает независимость и суверенитет республики. Он отметил хороший уровень боевой подготовки военнослужащих на разных уровнях, которая сопровождается высокоэффективными тренировками", - сказано в коммюнике.
Аун в свою очередь отметил важность помощи США ливанским военным в операции против террористов "Горный рассвет" на границе с Сирией, отметив что армия преуспела в ликвидации "спящих ячеек" и продолжает преследовать сторонников террористических организаций.
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Боб МаккензиМишель АунСирияСШАЛиванВ мире
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