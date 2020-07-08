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Липецкая область
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Артамонов: МЭР признало ОЭЗ "Липецк" одной из самых эффективных в России
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Липецк" признана одной из самых эффективных с момента ее запуска, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на полученный РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:44
липецкая область
игорь артамонов
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игорь артамонов

Артамонов: МЭР признало ОЭЗ "Липецк" одной из самых эффективных в России

16:44 08.07.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Липецк" признана одной из самых эффективных с момента ее запуска, сообщил глава региона Игорь Артамонов, ссылаясь на полученный отчет министерства экономического развития РФ.
По его словам, при оценке эффективности ОЭЗ учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний. Каждый показатель ОЭЗ "Липецк" выполнен на 100% или перевыполнен. В особой экономической зоне "Липецк" разместили свое производство 65 резидентов, из них 19 с участием иностранных инвесторов. В развитие региона инвесторами вложенф более 66,5 миллиардов рублей. Там созданы около пяти тысяч рабочих мест. Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 миллиардов рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 миллиардов рублей, объем таможенных платежей – более 8 миллиардов рублей.
"ОЭЗ "Липецк" лидирует во многих рейтингах страны, там сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона", – сказал Артамонов.
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