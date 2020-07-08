Артамонов: МЭР признало ОЭЗ "Липецк" одной из самых эффективных в России

По его словам, при оценке эффективности ОЭЗ учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний. Каждый показатель ОЭЗ "Липецк" выполнен на 100% или перевыполнен. В особой экономической зоне "Липецк" разместили свое производство 65 резидентов, из них 19 с участием иностранных инвесторов. В развитие региона инвесторами вложенф более 66,5 миллиардов рублей. Там созданы около пяти тысяч рабочих мест. Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 миллиардов рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 миллиардов рублей, объем таможенных платежей – более 8 миллиардов рублей.