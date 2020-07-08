Аксенов призвал турбизнес работать на репутацию Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристический бизнес работать на репутацию полуострова и не допускать необоснованного повышения цен.

Турции, "Мы призываем всех помнить, что открываются международные курорты, что конкуренция большая. Курорты на Черном море Болгарии предлагают более-менее хорошие условия. Нужно помнить, что человек поедет туда, где лучше и дешевле. Если работать в длинную, то нужно работать на репутацию крымских курортов и средств размещения и работать именно в ценовом сегменте", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, цена-качество отдыха должно быть адекватным по сравнению с теми ценами, которые предлагаются другими странами, как минимум, в Черноморском бассейне.

Аксенов подчеркнул, что власти реагируют на каждое сообщение в соцсетях относительно того, что в Крыму "задрали цены" на отдых.