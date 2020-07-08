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Аксенов призвал турбизнес работать на репутацию Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристический бизнес работать на репутацию полуострова и не допускать необоснованного повышения цен. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:43
туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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черное море, сергей аксенов (политик), новости - туризм, турция, болгария, общество

Аксенов призвал турбизнес работать на репутацию Крыма

16:43 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристический бизнес работать на репутацию полуострова и не допускать необоснованного повышения цен.
"Мы призываем всех помнить, что открываются международные курорты, что конкуренция большая. Курорты на Черном море в Турции, Болгарии предлагают более-менее хорошие условия. Нужно помнить, что человек поедет туда, где лучше и дешевле. Если работать в длинную, то нужно работать на репутацию крымских курортов и средств размещения и работать именно в ценовом сегменте", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, цена-качество отдыха должно быть адекватным по сравнению с теми ценами, которые предлагаются другими странами, как минимум, в Черноморском бассейне.
Аксенов подчеркнул, что власти реагируют на каждое сообщение в соцсетях относительно того, что в Крыму "задрали цены" на отдых.
"Пытаемся разбираться в каждом случае, почему так произошло", - подчеркнул глава республики.
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