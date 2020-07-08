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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Более 30 объектов благоустроили в Липецкой области в этом году
Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:41
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь артамонов

Более 30 объектов благоустроили в Липецкой области в этом году

16:41 08.07.2020
8
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на эти цели из всех источников финансирования было выделено около 42 миллионов рублей. Из них 29,1 миллион рублей – средства федерального и областного бюджетов. Остальное - средства местных бюджетов и внебюджетные поступления. Всего в 2020 году планируется благоустроить 120 новых объектов в 18 районах области.
Глава региона подчеркнул, что госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на 2020-2025 годы и включает несколько направлений.
"В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 миллионов рублей. Еще 32,5 миллиона рублей предусмотрено в областном бюджете. И почти 50 миллионов рублей составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства. Эти вопросы – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти", - сказал Игорь Артамонов.
Новая квартира
3 июля, 14:21Липецкая область
В Липецке переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры
Глава области отметил, что благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают, в том числе и через социальные сети в адрес местной и областной власти.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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