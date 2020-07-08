https://ria.ru/20200708/1574068863.html
Более 30 объектов благоустроили в Липецкой области в этом году
Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:41
2020-07-08T16:41
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости
. Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на эти цели из всех источников финансирования было выделено около 42 миллионов рублей. Из них 29,1 миллион рублей – средства федерального и областного бюджетов. Остальное - средства местных бюджетов и внебюджетные поступления. Всего в 2020 году планируется благоустроить 120 новых объектов в 18 районах области.
Глава региона подчеркнул, что госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на 2020-2025 годы и включает несколько направлений.
"В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 миллионов рублей. Еще 32,5 миллиона рублей предусмотрено в областном бюджете. И почти 50 миллионов рублей составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства. Эти вопросы – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти", - сказал Игорь Артамонов.
Глава области отметил, что благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают, в том числе и через социальные сети в адрес местной и областной власти.