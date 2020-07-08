Более 30 объектов благоустроили в Липецкой области в этом году

ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона . Власти Липецкой области благоустроили 31 объект в 11 районах региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, на эти цели из всех источников финансирования было выделено около 42 миллионов рублей. Из них 29,1 миллион рублей – средства федерального и областного бюджетов. Остальное - средства местных бюджетов и внебюджетные поступления. Всего в 2020 году планируется благоустроить 120 новых объектов в 18 районах области.

Глава региона подчеркнул, что госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на 2020-2025 годы и включает несколько направлений.

"В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 миллионов рублей. Еще 32,5 миллиона рублей предусмотрено в областном бюджете. И почти 50 миллионов рублей составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства. Эти вопросы – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти", - сказал Игорь Артамонов.