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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:41
2020-07-08T16:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
филиппины
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире