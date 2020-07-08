На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

По его данным, за последние сутки зафиксировали рекордные 2539 новых случаев инфицирования и пять летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 50 359 человек, скончались 1314 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечились 12 588 заболевших.