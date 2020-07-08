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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

16:41 08.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки зафиксировали рекордные 2539 новых случаев инфицирования и пять летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 50 359 человек, скончались 1314 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечились 12 588 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
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