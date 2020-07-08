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Меркель оценила влияние пандемии на соблюдение демократических прав
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ограничения прав граждан в период локдауна в Европе "высокой ценой", подчеркнув, что такие меры должны вводиться только по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573958036_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8aef38d96e30b1e59069f600e3d0c9d9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, европарламент, коронавирусы, ангела меркель, германия, европа, в мире

Меркель оценила влияние пандемии на соблюдение демократических прав

16:40 08.07.2020
167
© REUTERS / Annegret HilseФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
© REUTERS / Annegret Hilse
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ограничения прав граждан в период локдауна в Европе "высокой ценой", подчеркнув, что такие меры должны вводиться только по важным поводам и на короткие сроки и не должны служить предлогом для "ликвидации демократических прав".
"Чтобы остановить цепочки распространения инфекции, пришлось временно ограничить элементарнейшие основные права. Это была высокая цена, потому что за эти основные права активно боролись целые поколения в Европе. Гуманитарные и гражданские права - это самые главные ценности, которые у нас есть Европе, и они должны ограничиваться по очень важным причинам и на очень краткие сроки. Пандемия не должна быть предлогом для ликвидации демократических прав", - заявила Меркель, представляя в Европарламенте программу председательства Германии в Совете ЕС.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
2 июля, 13:59Распространение нового коронавируса
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Она отметила, что у всех стран Европы разная история в отношении борьбы за основные права.
"Для меня, прожившей 35 лет своей жизни в системе несвободы, эти ограничения в пандемии были решением, которые дались мне крайне тяжело", - добавила она, имея в виду годы своей жизни в ГДР.
По ее словам, Германия приняла председательство в "историческую фазу", что наполняет ее "гордостью, но и большим задором, потому что я верю Европу".
"Я верю в Европу не только как в наследие прошлого, но и как надежду и видение для будущего", - заявила канцлер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В режиме изоляции: как коронавирус изменил мир
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

Туристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

Мужчина в защитной маске в вагоне метро в Тбилиси
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Тбилиси
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

Очередь в магазин на улице Тбилиси
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

Молодой человек в защитной маске в Москве
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

Опустевшие станции Московского метрополитена
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

Государственная Третьяковская галерея, закрытая в связи с короновирусом
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

Санитарная обработка станции метро Суконная слобода в Казани
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

Мужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

Коридор Центрального вокзала Нью-Йорка
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

Турникеты на станции Пенсильванский вокзал (Penn Station) в Нью-Йорке
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

Прохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

Символическая елка на площади Павших (является центром антиправительственного движения Ливанской революции 17-октября) в Бейруте
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

Одна из улиц в Бейруте
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
340004
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