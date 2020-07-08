Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574068601.html
В Дагестане площадь лесных пожаров увеличилась до 140 гектаров
Площадь лесных пожаров в Дагестане возросла до 140 гектаров, с огнем борются вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:39
бе-200
карабудахкентский район
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://ria.ru/20200708/1574041184.html
карабудахкентский район
ростов-на-дону
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бе-200, карабудахкентский район, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, махачкала, происшествия

В Дагестане площадь лесных пожаров увеличилась до 140 гектаров

16:39 08.07.2020
104
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Дагестане возросла до 140 гектаров, с огнем борются вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области, откуда прибыл самолет.
Как сообщало ГУМЧС России по Дагестану, 6 июля лесные пожары охватили порядка 130 гектаров в пригородах Махачкалы и Карабудахкентском районе. В тушении огня были задействованы порядка 230 человек и около 30 единиц техники.
"На сегодняшний день площадь пожаров на землях лесного фонда в республике Дагестан составляет 140 гектаров", - сказал представитель ростовского ГУМЧС.
С 5 июля к тушению пожаров привлечен вертолет МЧС России Ми-8, который выполнил уже 24 слива - 96 тонн воды; 6 июля из Ростова-на-Дону в Дагестан прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС, сбросивший на очаги горения более 300 тонн воды, отметили в ведомстве.
"Авиация МЧС России работает по тушению наиболее сложных участков в труднодоступной горной местности. Полеты осуществляются при высокой температуре воздуха, техника работает на пределе своих возможностей", – добавили в областном МЧС.
Лесные пожары в Якутии
Вчера, 10:14
В Момском районе Якутии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС
000400
Обсудить 0
Бе-200Карабудахкентский районМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростов-на-ДонуМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Меркель оценила влияние пандемии на соблюдение демократических прав
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы
В Совфеде создали комиссию по сохранению народных промыслов
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля
Салон красоты
В Марий-Эл откроют летние веранды, салоны красоты и фитнес-клубы
Сотрудник пожарной службы
В Татарстане ликвидировали пожар в торговом центре
Солдаты ливанской армии
США продолжат помогать вооруженным силам Ливана
Врачи
В Саратове проверят данные о смерти ветерана с COVID-19
Руслан Бальбек
Бальбек оценил расторжение Украиной меморандума по борьбе с терроризмом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя КБР будут судить за финансирование терроризма
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о порядке выдвижения на региональных выборах
Госпиталь в городе Ниш, который российские военные специалисты готовят к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341
Вячеслав Югай
Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Новокузнецке ликвидировали пожар на складе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Лента новостейМолния