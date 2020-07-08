В Дагестане площадь лесных пожаров увеличилась до 140 гектаров

"На сегодняшний день площадь пожаров на землях лесного фонда в республике Дагестан составляет 140 гектаров", - сказал представитель ростовского ГУМЧС.

"Авиация МЧС России работает по тушению наиболее сложных участков в труднодоступной горной местности. Полеты осуществляются при высокой температуре воздуха, техника работает на пределе своих возможностей", – добавили в областном МЧС.