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Премьер Белоруссии оценил экономическую ситуацию в стране
Ситуация в экономике Белоруссии контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса, заявил в среду премьер-министр страны Роман Головченко. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:36
распространение нового коронавируса
роман головченко
коронавирус covid-19
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воз
евросоюз
белоруссия
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роман головченко, коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, воз, евросоюз, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии оценил экономическую ситуацию в стране

16:36 08.07.2020
3653
© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике Белоруссии контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса, заявил в среду премьер-министр страны Роман Головченко.
Многие страны на фоне пандемии COVID-19 вводили карантин и ограничения на передвижение населения, что сказалось на работе национальных экономик. Белоруссия такие меры не вводила, борясь с распространением инфекции очагово - путем изоляции заболевших и их контактов, а также не ограничивала работу предприятий, стремясь сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.
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"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - сказал Головченко в Борисове (Минская область) во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Слова премьера приводит Sputnik Беларусь.

Он обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период странам и останавливавшим производство предприятиям. "Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ред.), то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше", - заявил Головченко. По его словам, "эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности". "У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами", - подчеркнул глава белорусского правительства.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
По данным на среду, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 64 224, скончались 443 пациента. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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Распространение нового коронавирусаРоман ГоловченкоКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоВОЗЕвросоюзБелоруссияВ мире
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