Премьер Белоруссии оценил экономическую ситуацию в стране

Многие страны на фоне пандемии COVID-19 вводили карантин и ограничения на передвижение населения, что сказалось на работе национальных экономик. Белоруссия такие меры не вводила, борясь с распространением инфекции очагово - путем изоляции заболевших и их контактов, а также не ограничивала работу предприятий, стремясь сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.