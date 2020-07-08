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В Москве с 1 августа разрешат открыть театры
В Москве с 1 августа разрешат открыть театры с 50% зрителей в зале, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:33
михаил швыдкой
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил швыдкой, москва, общество

В Москве с 1 августа разрешат открыть театры

16:33 08.07.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Москве с 1 августа разрешат открыть театры с 50% зрителей в зале, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пресс-конференции.
"У нас, правда, хорошая новость для нас, для театралов: в Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50 процентов зрителей. И это будет с 1 августа", - сообщил Швыдкой.
Он добавил, что надеется, что эта цифра увеличится к сентябрю.
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Михаил ШвыдкойМоскваОбщество
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