https://ria.ru/20200708/1574068272.html
В Москве с 1 августа разрешат открыть театры
В Москве с 1 августа разрешат открыть театры с 50% зрителей в зале, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:33
2020-07-08T16:33
михаил швыдкой
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил швыдкой, москва, общество