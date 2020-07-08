Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор ООО " Генеральный директор ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области

По версии следствия, Югай совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1,236 миллиона рублей подельники через посредника – сотрудника газотранспортной организации - вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей, сообщает следственное управление.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).

"Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", а посредник при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей задержан в июне 2020 года в поселке Починки Нижегородской области. Седьмого июля задержан Югай. Миних уже заключен под стражу, а еще в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Подчеркивается, что противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате согласованных действий следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. В ходе обыска в рабочем кабинете подозреваемого изъяты крупные суммы денег, а также электронная техника – предметы взятки, добавили в управлении.