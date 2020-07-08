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Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке
Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:40
газпром
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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газпром, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке

16:32 08.07.2020 (обновлено: 16:40 08.07.2020)
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© Фото : сайт ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Вячеслав Югай
Вячеслав Югай
© Фото : сайт ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, Югай совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1,236 миллиона рублей подельники через посредника – сотрудника газотранспортной организации - вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей, сообщает следственное управление.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 19:03
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).
"Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", а посредник при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей задержан в июне 2020 года в поселке Починки Нижегородской области. Седьмого июля задержан Югай. Миних уже заключен под стражу, а еще в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подчеркивается, что противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате согласованных действий следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. В ходе обыска в рабочем кабинете подозреваемого изъяты крупные суммы денег, а также электронная техника – предметы взятки, добавили в управлении.
"В ближайшее время Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - отмечается в сообщении.
Наручники
1 июля, 23:14
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