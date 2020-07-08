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В Саратове проверят данные о смерти ветерана с COVID-19
Следователи проверяют информацию о смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого выявили коронавирус после прохождения профилактического... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:31
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратов, происшествия

В Саратове проверят данные о смерти ветерана с COVID-19

16:31 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого выявили коронавирус после прохождения профилактического обследования в саратовском областном госпитале для ветеранов войн, сообщило в среду областное управление СК РФ.
"По данным СМИ, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны 15 мая 2020 года был госпитализирован для проведения профилактического обследования в ГУЗ "Саратовской областной клинический госпиталь для ветеранов войн". Жалоб на здоровье при поступлении в лечебное учреждение у него не имелось. Двадцать восьмого мая, в период пребывания в госпитале, у мужчины поднялась температура, появился сильный кашель. На следующий день его выписали, а вскоре при тестировании у ветерана был выявлен коронавирус. Семнадцатого июня пожилой человек скончался", - говорится в сообщении.
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Следователи начали проверку сообщения об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациента.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - выполняются опросы персонала госпиталя, родственников ветерана, соседей по палате. Затребована медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили в СК.
Ранее следствие сообщило о проверке сообщения о смерти другого ветерана Великой Отечественной войны - 94-летнего Василия Митченко, который также скончался в июне после того, как в мае прошел профилактическое обследование в областном госпитале для ветеранов войн. По предварительным данным, забиравшие пациента родственники заметили у ветерана симптомы перенесенного инсульта, хотя персонал медучреждения не сообщил им об этом и не принял должных мер к его своевременному оказанию помощи. В областном минздраве заявляли, что ведомство по поручению губернатора разбирается в ситуации со смертью ветерана.
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