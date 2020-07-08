Названы самые популярные курорты для оздоровительного отдыха в Росссии

В первую десятку популярных направлений для отдыха в здравницах в июле входят Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия и Московская область.

За проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят, в среднем, 3450 рублей в сутки, в Сочи — 3900, в Анапе — 3760 рублей. На курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск – цена варбируется от 3100 до 3600 тысячи рублей в сутки. В Башкирии – в среднем придется заплатить 3200 тысячи, в Подмосковье — 3800.