https://ria.ru/20200708/1574067978.html
Названы самые популярные курорты для оздоровительного отдыха в Росссии
Крым возглавляет рейтинг курортов для отдыха в санаториях в высокий сезон в июле, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:48
2020-07-08T20:48
сочи
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
самарская область
кисловодск
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https://ria.ru/20200708/1573616371.html
сочи
республика крым
московская область (подмосковье)
самарская область
кисловодск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, республика крым, туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), самарская область, кисловодск
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Крым возглавляет рейтинг курортов для отдыха в санаториях в высокий сезон в июле, сообщает ТурСтат.
Рейтинг составлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев.
В первую десятку популярных направлений для отдыха в здравницах в июле входят Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия и Московская область.
За проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят, в среднем, 3450 рублей в сутки, в Сочи — 3900, в Анапе — 3760 рублей. На курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск – цена варбируется от 3100 до 3600 тысячи рублей в сутки. В Башкирии – в среднем придется заплатить 3200 тысячи, в Подмосковье — 3800.
Дешевле всего санаторный отдых обойдется в Самарской области и Карелии — 2500 тысячи рублей в сутки.