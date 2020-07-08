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В Великобритании временно снизят НДС на ряд товаров и услуг
Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

В Великобритании временно снизят НДС на ряд товаров и услуг

16:27 08.07.2020 (обновлено: 16:28 08.07.2020)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.
В среду Сунак представил в парламенте многомиллиардный пакет мер по поддержке британской экономики. В частности, на восстановление рабочих мест в стране планируется потратить 9,4 миллиарда долларов, на поддержку работы инфраструктуры - 5,6 миллиарда фунтов. Также в стране до конца марта 2021 года вводятся налоговые каникулы для покупателей недвижимости стоимостью до 500 тысяч фунтов стерлингов.
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"Важно, чтобы сфера туризма и гостиничная отрасль заработали вновь, пока мы с соблюдением мер безопасности наслаждаемся летними днями. На данный момент размер НДС в этой сфере составляет 20%. Я решил сократить НДС на продукты, услуги размещения (в гостиницах) и посещение достопримечательностей на шесть месяцев", - сказал Сунак, выступая в палате общин в среду.
Он уточнил, что новые меры распространяются на блюда, реализуемые ресторанами, кафе, барами и пабами, в том числе и на вынос. Изменения касаются и на услуги всех гостиниц, кемпингов, кинотеатров, тематических парков и зоопарков.
"Все эти предприятия со следующей среды увидят, что НДС для них изменился с 20% до 5%. Эта ставка будет действовать до 12 января 2021 года", - сказал министр.
Он также рассказал, что правительство будет выплачивать всем компаниям по тысяче фунтов стерлингов за возвращение каждого рабочего места и найм сотрудника. В случае, если на работу вернутся все отправленные в вынужденные отпуска девять миллионов британцев, правительство потратит на компенсации девять миллиардов фунтов стерлингов.
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Компании, которые будут нанимать молодых сотрудников, в том числе стажеров и помощников, получат от государства по две тысячи фунтов стерлингов.
Также Сунак объявил о мерах, которые должны приблизить жилые и общественные здания к соответствию более строгим экологическим стандартам. На повышение энергоэффективности домов граждане получат от правительства ваучеры в эквиваленте пяти тысяч фунтов стерлингов.
"Для семей с низкими доходами мы будем выдавать ваучеры с большим номиналом, которые смогут покрыть полную стоимость работ (по повышению энергоэффективности дома). Максимальная сумма составит 10 тысяч фунтов стерлингов", - сказал Сунак.
Правительство также профинансирует предоставление скидки для граждан на питание в ресторанах. В августе в ресторанах и кафе, которые присоединятся к правительственной программе, можно будет получить скидку в 50% или максимум на десять фунтов стерлингов на человека, включая детей. Сайт регистрации компаний для участия в этой программе начнет работу с понедельника. Компенсировать скидки ресторанам правительство собирается еженедельно, перечисляя средства напрямую на банковские счета компаний.
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