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В Татарстане ликвидировали пожар в торговом центре
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске, очаг пожара обнаружен на третьем этаже, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
альметьевск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), альметьевск, происшествия

В Татарстане ликвидировали пожар в торговом центре

16:58 08.07.2020
256
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске, очаг пожара обнаружен на третьем этаже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.
По информации ведомства, сообщение о задымлении в единственном в Альметьевске торговом центре "Панорама" поступило в 15.05. Прибывшие пожарные установили, что горит фасад здания, образовалось плотное задымление. В 15.15 пожар был локализован, пострадавших, погибших нет.
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"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружен очаг пожара внутри здания на третьем этаже в помещении магазина на площади один квадратный метр. В 15.38 было ликвидировано открытое горение внутри помещений и на фасаде здания, площадь пожара на фасаде – порядка 50 квадратных метров", - сказал Родыгин.
По словам собеседника агентства, из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек – персонал магазинов с отдельным входом. Согласно последнему постановлению правительства республики, с 29 июня разрешено возобновить работу объектам розничной торговли при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, которая не должна превышать 800 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлекались 90 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС - 55 человек, 14 единиц техники.
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Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АльметьевскПроисшествия
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