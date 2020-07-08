В Татарстане ликвидировали пожар в торговом центре

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске , очаг пожара обнаружен на третьем этаже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

По информации ведомства, сообщение о задымлении в единственном в Альметьевске торговом центре "Панорама" поступило в 15.05. Прибывшие пожарные установили, что горит фасад здания, образовалось плотное задымление. В 15.15 пожар был локализован, пострадавших, погибших нет.

"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружен очаг пожара внутри здания на третьем этаже в помещении магазина на площади один квадратный метр. В 15.38 было ликвидировано открытое горение внутри помещений и на фасаде здания, площадь пожара на фасаде – порядка 50 квадратных метров", - сказал Родыгин.

По словам собеседника агентства, из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек – персонал магазинов с отдельным входом. Согласно последнему постановлению правительства республики, с 29 июня разрешено возобновить работу объектам розничной торговли при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, которая не должна превышать 800 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались 90 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС - 55 человек, 14 единиц техники.