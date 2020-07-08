В Татарстане мужчина напал на полицейского с вилами

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Участковый, приехавший по сообщению о нападении на пенсионера в одно из сел Участковый, приехавший по сообщению о нападении на пенсионера в одно из сел Татарстана , был вынужден применить оружие против нападавшего на него с вилами сельчанина, сообщает МВД по Татарстану.

"Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тетюшскому району 7 июля выехал в село Большое Шемякино по сообщению о нападении на пенсионера. Местный житель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, угрожая вилами, забрал у заявителя мотоблок. Увидев подъехавшего на место происшествия полицейского, злоумышленник вилами повредил водительскую дверь и колесо патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.

МВД отмечает, что сотрудник полиции пытался успокоить нападавшего, просил положить вилы и проехать в отдел полиции, в ответ мужчина стал нападать с вилами на участкового. Чтобы защитить себя и заявителя, страж порядка применил огнестрельное оружие.

"Первый предупредительный выстрел в воздух злоумышленника не остановил. Он продолжал наступать с вилами на сотрудника полиции, после чего участковый был вынужден произвести еще один выстрел. С огнестрельным пулевым ранением грудной клетки задержанный был госпитализирован в Центральную районную больницу", - уточняет ведомство.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".