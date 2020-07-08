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В Татарстане мужчина напал на полицейского с вилами
Участковый, приехавший по сообщению о нападении на пенсионера в одно из сел Татарстана, был вынужден применить оружие против нападавшего на него с вилами... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:27
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане мужчина напал на полицейского с вилами

16:27 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Участковый, приехавший по сообщению о нападении на пенсионера в одно из сел Татарстана, был вынужден применить оружие против нападавшего на него с вилами сельчанина, сообщает МВД по Татарстану.
"Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тетюшскому району 7 июля выехал в село Большое Шемякино по сообщению о нападении на пенсионера. Местный житель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, угрожая вилами, забрал у заявителя мотоблок. Увидев подъехавшего на место происшествия полицейского, злоумышленник вилами повредил водительскую дверь и колесо патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.
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МВД отмечает, что сотрудник полиции пытался успокоить нападавшего, просил положить вилы и проехать в отдел полиции, в ответ мужчина стал нападать с вилами на участкового. Чтобы защитить себя и заявителя, страж порядка применил огнестрельное оружие.
"Первый предупредительный выстрел в воздух злоумышленника не остановил. Он продолжал наступать с вилами на сотрудника полиции, после чего участковый был вынужден произвести еще один выстрел. С огнестрельным пулевым ранением грудной клетки задержанный был госпитализирован в Центральную районную больницу", - уточняет ведомство.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".
Как уточнили в региональном СУСК, подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра.
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