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В Луганской области локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Луганской области Украины, из-за которого погибли люди и повреждены дома, локализовали, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:30
новоайдарский район
мвд украины
владимир зеленский
луганская область
украина
в мире
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353
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новоайдарский район, мвд украины, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

В Луганской области локализовали лесной пожар

16:30 08.07.2020
565
© REUTERS / State Emergency Service of UkraineЛесной пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
Лесной пожар в Луганской области
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Лесной пожар в Луганской области Украины, из-за которого погибли люди и повреждены дома, локализовали, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.
Пресс-служба МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер. Зеленский приезжал в Луганскую область в связи с лесными пожарами.
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"Мы сегодня были на востоке, вся техника там работает, локализованный пожар", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Черновицкой области.
Он добавил, что из-за пожара пострадали много людей, кабмин уже выделил средства, чтобы помочь пострадавшим восстановить жилье.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
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