В Луганской области локализовали лесной пожар

"Мы сегодня были на востоке, вся техника там работает, локализованный пожар", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Черновицкой области.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".