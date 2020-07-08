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Туризм
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Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку через год
Россияне смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год, и только в том случае, если их не устроят альтернативные варианты, предложенные... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:26
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, общество

Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку через год

16:24 08.07.2020 (обновлено: 16:26 08.07.2020)
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CC BY 2.0 / Hugh Llewelyn / Changi Airport, SingaporeПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
CC BY 2.0 / Hugh Llewelyn / Changi Airport, Singapore
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год, и только в том случае, если их не устроят альтернативные варианты, предложенные туроператором, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому авиакомпании получили право предлагать пассажиру ваучер, им можно воспользоваться в течение трёх лет.
Терминал аэропорта
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Выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва", Ломидзе напомнила, что турист может отказаться от вариантов замены несостоявшегося тура и потребовать деньги. При этом она уточнила, что вернуть эти средства получится не ранее чем через год.
"Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. Май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года либо сентябрь. Если вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы. Если вас не устраивает ничего из того, что они предложат, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдёт по истечении почти года", - пояснила представитель АТОР.
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ТуризмТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинОбщество
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