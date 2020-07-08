Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку через год

"Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. Май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года либо сентябрь. Если вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы. Если вас не устраивает ничего из того, что они предложат, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдёт по истечении почти года", - пояснила представитель АТОР.