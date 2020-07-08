Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574067623.html
В ЛНР согласовали гарантии безопасности для борьбы с лесными пожарами
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на заседании контактной группы по Донбассу согласовали предоставление гарантий безопасности для... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:23
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:364:2994:2048_1400x0_80_0_0_22023a09bdf19cdfce39ffc89f8b0154.jpg
https://ria.ru/20200708/1574067577.html
https://ria.ru/20200708/1574057183.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:364:2994:2048_1400x0_80_0_0_22023a09bdf19cdfce39ffc89f8b0154.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_263:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_6ab248d98c38d6d04465601c99b0adce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_816:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_9745f2eb3688f9ed758625f188ddb650.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, андрей ермак, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская область, в мире

В ЛНР согласовали гарантии безопасности для борьбы с лесными пожарами

16:23 08.07.2020
186
© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на заседании контактной группы по Донбассу согласовали предоставление гарантий безопасности для использования украинской авиации МЧС при тушении лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения, заявил РИА Новости представитель ЛНР в группе Родион Мирошник.
В среду в формате видеоконференции началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом заседания проинформировал, что в Луганской области вблизи линии разграничения возник лесной пожар, в результате которого погибли люди. Ермак призвал участников контактной группы по Донбассу рассмотреть вопрос об обеспечении перемирия из-за лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Пожарные машины
Вчера, 16:22
В ЛНР усилили дежурные караулы из-за угрозы природных пожаров
"ЛНР согласовала предоставление гарантий безопасности для использования украинской авиации МЧС для тушения лесных пожаров на территории, прилежащей к линии соприкосновения, подконтрольной Киеву", - заявил Мирошник.
Он уточнил, что представители Киева пытались поставить этот вопрос перед представителями России на заседании контактной группы, но получил ответ, что "с этим вопросом они должны обращаться к представителям ЛНР напрямую".
Украинские военные
Вчера, 14:01
ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
"После обращения Киева к ЛНР, Украина оперативно получила положительный ответ с просьбой об уточнении времени, территории полетов авиации и данных авиационных бортов. Остался единственный вопрос, почему Киев так долго тянул с запросом, если пожары бушуют уже около трех суток", - пояснил Мирошник.
С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.
500000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганская областьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР"
Пожарные машины
В ЛНР усилили дежурные караулы из-за угрозы природных пожаров
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Пассажиры в аэропорту
Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку через год
Лесной пожар в Луганской области
В Луганской области локализовали лесной пожар
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
В ЛНР двенадцать домов сгорели после обстрела со стороны силовиков
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве оценили ситуацию с выявляемостью рака молочной железы
Солдаты ливанской армии
США продолжат помогать вооруженным силам Ливана
В Краснодаре из-за сильного дождя приостановлено движение трамваев
В Краснодаре остановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождя
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР заявили об отсутствии подвижек в согласовании мер по перемирию
Вячеслав Югай
Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Лента новостейМолния