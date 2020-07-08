В ЛНР усилили дежурные караулы из-за угрозы природных пожаров

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики усилило дежурные караулы из-за угрозы природных пожаров, заявил журналистам в среду замглавы ведомства Валерий Вихтар.
С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В среду в МЧС сообщили, что за три дня из-за природных пожаров в республике выгорело около 190 гектаров пшеничных полей. За минувшие сутки спасатели республики ликвидировали 58 пожаров, 48 из них – природные.
"На сегодняшний день у нас достаточно сил и средств для ликвидации возникающих пожаров. Принимаются меры по переводу (подразделений - ред.) на усиленный вариант (несения службы - ред.). Дополнительно мы усиливаем дежурные караулы людьми и техникой, чтобы максимально реагировать и в кратчайший срок ликвидировать возникновение пожаров, дабы не допускать такого масштабного распространения, как это сейчас имеет место на территории, не подконтрольной нам – в Северодонецке (подконтрольная Киеву территория - ред.)", - заявил Вихтар.
Замминистра уточнил, что спасатели готовы противостоять возникающим природным пожарам. "Техника у нас есть, и все для этого есть", - отметил представитель МЧС ЛНР.
7 июля, 16:08На севере Турции локализовали лесной пожар
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Пресс-служба МВД Украины сообщила, что вследствие пожаров погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер. Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами.