В ЛНР усилили дежурные караулы из-за угрозы природных пожаров

С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В среду в МЧС сообщили, что за три дня из-за природных пожаров в республике выгорело около 190 гектаров пшеничных полей. За минувшие сутки спасатели республики ликвидировали 58 пожаров, 48 из них – природные.