В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье

Сообщается, что обвал камней произошел в ущелье Бэреншютцкламм (Bärenschützklamm) у водопадов. На место прибыли Альпийская полиция, горно-спасательная служба, сотрудники Красного креста и пожарные. Также в спасательной операции задействованы три вертолета.