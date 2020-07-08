https://ria.ru/20200708/1574067418.html
В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье
Два человека погибли, еще семеро получили серьезные травмы в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке Австрии, сообщает телерадиокорпорация ORF со... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:19
2020-07-08T16:19
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штирия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штирия, австрия, в мире