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В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье
Два человека погибли, еще семеро получили серьезные травмы в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке Австрии, сообщает телерадиокорпорация ORF со... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:19
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штирия, австрия, в мире

В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье

16:19 08.07.2020
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© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще семеро получили серьезные травмы в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке Австрии, сообщает телерадиокорпорация ORF со ссылкой на заявление главы горно-спасательной службы федеральной земли Штирия Михаэля Миггича.
Сообщается, что обвал камней произошел в ущелье Бэреншютцкламм (Bärenschützklamm) у водопадов. На место прибыли Альпийская полиция, горно-спасательная служба, сотрудники Красного креста и пожарные. Также в спасательной операции задействованы три вертолета.
По данным горно-спасательной службы, четверых пострадавших доставляют на вертолетах в больницу, другим оказывается помощь на месте.
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