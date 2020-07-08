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https://ria.ru/20200708/1574067373.html
Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом
Мэр Мурманска Евгений Никора сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести, но чувствует себя хорошо. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
евгений никора
мурманск
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мурманск
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, евгений никора, мурманск

Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

16:19 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Мэр Мурманска Евгений Никора сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести, но чувствует себя хорошо.
"Да, все верно", - сказал Никора, отвечая на вопрос, действительно ли у него выявили коронавирус.
"Госпитализировали вчера – почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию. Врачи - молодцы", - сказал Никора.
Он рассказал, что почти наверняка знает, где заразился, но не стал уточнять подробности. В больнице он проведет еще минимум 10 дней.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
7 июля, 23:31Распространение нового коронавируса
В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
В Мурманске в последнее время растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В среду было выявлено 128 новых случаев, всего в городе заразились 2429 человек, по области – почти 6,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЕвгений НикораМурманск
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