Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

"Да, все верно", - сказал Никора, отвечая на вопрос, действительно ли у него выявили коронавирус.

"Госпитализировали вчера – почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию. Врачи - молодцы", - сказал Никора.

Он рассказал, что почти наверняка знает, где заразился, но не стал уточнять подробности. В больнице он проведет еще минимум 10 дней.