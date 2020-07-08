Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Мэр Мурманска Евгений Никора сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести, но чувствует себя хорошо.
"Да, все верно", - сказал Никора, отвечая на вопрос, действительно ли у него выявили коронавирус.
"Госпитализировали вчера – почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию. Врачи - молодцы", - сказал Никора.
Он рассказал, что почти наверняка знает, где заразился, но не стал уточнять подробности. В больнице он проведет еще минимум 10 дней.
В Мурманске в последнее время растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В среду было выявлено 128 новых случаев, всего в городе заразились 2429 человек, по области – почти 6,2 тысячи человек.
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