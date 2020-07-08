В Краснодаре остановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождя

СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Краснодаре , где улицы затопило из-за сильного дождя, сообщает администрация краевой столицы.

В среду на смену сильной жаре в Краснодар пришли ливни. По данным МЧС региона, вода скапливалась на проезжих частях в низменных участках, подтопления нарушили движение общественного транспорта.

"Сбои в работе общественного транспорта произошли в результате залпового ливня, который начался в Краснодаре днем 8 июля. Сейчас в краевом центре остановились трамваи и троллейбусы – передвигаться по затопленным улицам в электротранспорте невозможно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативно сформированы экипажи шести водооткачивающих машин. Одна из них уже выехала на откачку воды в центре города – на пересечении улиц Красной и имени Калинина. Остальные будут выезжать по мере поступления заявок. Всего в распоряжении департамента транспорта и дорожного хозяйства 20 водооткачивающих машин, при необходимости они все будут задействованы, указывают городские власти.