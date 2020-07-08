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В Краснодаре остановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождя
Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Краснодаре, где улицы затопило из-за сильного дождя, сообщает администрация краевой столицы. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
общество
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, общество

В Краснодаре остановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождя

16:18 08.07.2020
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© Фото : официальный сайт администрации Краснодара/Александр РайкоВ Краснодаре из-за сильного дождя приостановлено движение трамваев
В Краснодаре из-за сильного дождя приостановлено движение трамваев
© Фото : официальный сайт администрации Краснодара/Александр Райко
В Краснодаре из-за сильного дождя приостановлено движение трамваев
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Краснодаре, где улицы затопило из-за сильного дождя, сообщает администрация краевой столицы.
В среду на смену сильной жаре в Краснодар пришли ливни. По данным МЧС региона, вода скапливалась на проезжих частях в низменных участках, подтопления нарушили движение общественного транспорта.
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"Сбои в работе общественного транспорта произошли в результате залпового ливня, который начался в Краснодаре днем 8 июля. Сейчас в краевом центре остановились трамваи и троллейбусы – передвигаться по затопленным улицам в электротранспорте невозможно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативно сформированы экипажи шести водооткачивающих машин. Одна из них уже выехала на откачку воды в центре города – на пересечении улиц Красной и имени Калинина. Остальные будут выезжать по мере поступления заявок. Всего в распоряжении департамента транспорта и дорожного хозяйства 20 водооткачивающих машин, при необходимости они все будут задействованы, указывают городские власти.
"Сеть ливневой канализации не успевает справляться с таким мощным потоком воды – для того, чтобы она ушла в ливнёвки, понадобится некоторое время… Движение (троллейбусов и трамваев) будет восстановлено, как только вода уйдет с автомагистралей и трамвайных путей", - отмечается в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарОбщество
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