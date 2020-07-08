https://ria.ru/20200708/1574067250.html
Рогозин назвал сроки передачи военным тяжелой ракеты "Ангара"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет передана Минобороны РФ в июле, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время визита на РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:17
2020-07-08T16:17
бриз-м
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий рогозин
гкнпц имени м. в. хруничева
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https://ria.ru/20200708/1574040439.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бриз-м, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий рогозин, гкнпц имени м. в. хруничева
ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости.
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет передана Минобороны РФ в июле, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
во время визита на пермский ПАО "Протон-ПМ".
"В этом месяце московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева сдает летную машину военным, сейчас оформляются все документы. Ракета готова. Планируем, что она в ближайшие недели отправлена на космодром Минобороны в Плесецке", — рассказал он.
Рогозин заметил, что закономерно "к новому изделию есть масса вопросов". "Есть детские болезни, которые нужно пережить, справиться с ними. Требуется привести изделие к эффективности, наработать статистику безопасных пусков и опыт обслуживания. Ракета должна полностью соответствовать техзаданию со стороны заказчика", — пояснил глава корпорации.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
предварительно запланирован на 3 ноября 2020 года. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М"
предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".