Рогозин назвал сроки передачи военным тяжелой ракеты "Ангара"

ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет передана Минобороны РФ в июле, сообщил журналистам гендиректор " Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет передана Минобороны РФ в июле, сообщил журналистам гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время визита на пермский ПАО "Протон-ПМ".

"В этом месяце московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева сдает летную машину военным, сейчас оформляются все документы. Ракета готова. Планируем, что она в ближайшие недели отправлена на космодром Минобороны в Плесецке", — рассказал он.

Рогозин заметил, что закономерно "к новому изделию есть масса вопросов". "Есть детские болезни, которые нужно пережить, справиться с ними. Требуется привести изделие к эффективности, наработать статистику безопасных пусков и опыт обслуживания. Ракета должна полностью соответствовать техзаданию со стороны заказчика", — пояснил глава корпорации.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября 2020 года. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.