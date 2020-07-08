На складах завода минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На складах завода по розливу минеральной воды в На складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар, площадь возгорания составляет 2,9 тысячи "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как сообщает ведомство. в 14.47 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в муниципальном районе Предгорный на 32-м километре Черкесского шоссе.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2850 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. По предварительным данным, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.