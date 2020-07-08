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На складах завода минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар
На складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар, площадь возгорания составляет 2,9 тысячи "квадратов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия

На складах завода минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар

16:16 08.07.2020 (обновлено: 16:26 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае начался пожар, площадь возгорания составляет 2,9 тысячи "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как сообщает ведомство. в 14.47 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в муниципальном районе Предгорный на 32-м километре Черкесского шоссе.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2850 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. По предварительным данным, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлекается 43 человека и 16 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
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