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В Минздраве оценили ситуацию с выявляемостью рака молочной железы
Более 70% новых случаев рака молочной железы в России выявляют на 1-2 стадии, выявление онкологического заболевания на ранней стадии является одним из важнейших РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:14
олег салагай
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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олег салагай, общество

В Минздраве оценили ситуацию с выявляемостью рака молочной железы

16:14 08.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 70% новых случаев рака молочной железы в России выявляют на 1-2 стадии, выявление онкологического заболевания на ранней стадии является одним из важнейших условий эффективного лечения, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
"За 2019 год выявляемость рака молочной железы на 1-2 стадиях достигла 71,79%, а выявляемость рака шейки матки – 66,58%. Выявление рака на ранней стадии – одно из важнейших условий эффективного лечения", - говорится в сообщении.
Салагай отметил, что важно помнить о необходимости ответственного отношения к своему здоровью и прохождении диспансеризации, которая сейчас последовательно возобновляется после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.
Раковая клетка
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