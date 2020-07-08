https://ria.ru/20200708/1574066960.html
В Минздраве оценили ситуацию с выявляемостью рака молочной железы
Более 70% новых случаев рака молочной железы в России выявляют на 1-2 стадии, выявление онкологического заболевания на ранней стадии является одним из важнейших РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:14
2020-07-08T16:14
олег салагай
общество
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олег салагай, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Более 70% новых случаев рака молочной железы в России выявляют на 1-2 стадии, выявление онкологического заболевания на ранней стадии является одним из важнейших условий эффективного лечения, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай
.
"За 2019 год выявляемость рака молочной железы на 1-2 стадиях достигла 71,79%, а выявляемость рака шейки матки – 66,58%. Выявление рака на ранней стадии – одно из важнейших условий эффективного лечения", - говорится в сообщении.
Салагай отметил, что важно помнить о необходимости ответственного отношения к своему здоровью и прохождении диспансеризации, которая сейчас последовательно возобновляется после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.