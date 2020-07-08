В Минздраве оценили ситуацию с выявляемостью рака молочной железы

"За 2019 год выявляемость рака молочной железы на 1-2 стадиях достигла 71,79%, а выявляемость рака шейки матки – 66,58%. Выявление рака на ранней стадии – одно из важнейших условий эффективного лечения", - говорится в сообщении.

Салагай отметил, что важно помнить о необходимости ответственного отношения к своему здоровью и прохождении диспансеризации, которая сейчас последовательно возобновляется после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.