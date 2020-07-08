https://ria.ru/20200708/1574066931.html
Жителя КБР будут судить за финансирование терроризма
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма и оказании... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:14
2020-07-08T16:14
зольский район
происшествия
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зольский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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зольский район, происшествия
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма и оказании помощи боевикам, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в июне 2014 года житель селения Светловодское Зольского района
встретился с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории района и являющегося ячейкой террористической организации, деятельность которой запрещена в России.
"Мужчине было предложено оказывать материальную и иную помощь участникам бандгруппы, при этом разъяснено, что они находятся на нелегальном положении, то есть разыскиваются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
По данным следователей, мужчина дал свое согласие на оказание пособнической помощи, но участвовать в преступной деятельности формирования отказался.
"В последующем он приобретал и передавал для участников незаконного вооруженного формирования продукты питания, а также передал им денежные средства в размере 100 тысяч рублей для приобретения оружия", - отмечает следствие.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Финансирование терроризма" и "Пособничество участникам незаконных вооруженных формирований" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
"Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.