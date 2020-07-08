Жителя КБР будут судить за финансирование терроризма

НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма и оказании помощи боевикам, сообщает СУСК по региону.

По версии следствия, в июне 2014 года житель селения Светловодское Зольского района встретился с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории района и являющегося ячейкой террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

"Мужчине было предложено оказывать материальную и иную помощь участникам бандгруппы, при этом разъяснено, что они находятся на нелегальном положении, то есть разыскиваются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

По данным следователей, мужчина дал свое согласие на оказание пособнической помощи, но участвовать в преступной деятельности формирования отказался.

"В последующем он приобретал и передавал для участников незаконного вооруженного формирования продукты питания, а также передал им денежные средства в размере 100 тысяч рублей для приобретения оружия", - отмечает следствие.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Финансирование терроризма" и "Пособничество участникам незаконных вооруженных формирований" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.