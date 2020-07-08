Порошенко призвал депутатов Рады расследовать действия прокуратуры

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады создать временную следственную комиссию (ВСК) и изучить законность действий офиса генпрокурора, который расследует против него ряд дел, об этом шла речь во время выступления бывшего главы государства в суде во время избрания ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
В среду Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения по делу о назначении Семочко. В ходе заседания сторона обвинения свое ходатайство отозвала.
"Я хочу обратиться к народным депутатам, которые сегодня присутствуют в этом зале (суда – ред.) и к тем, которые смотрят нас по телевизору. Я прошу создать временную следственную комиссию в парламенте по фактам преступных фальсификаций в офисе генпрокурора, по фактам политического давления", - заявил Порошенко в суде. Трансляция велась телеканалом "Прямой".
Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что экс-президент должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта. Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.