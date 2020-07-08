Порошенко призвал депутатов Рады расследовать действия прокуратуры

Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что экс-президент должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта. Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.