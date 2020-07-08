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Италия выделила два миллиона евро на помощь ливанским школам
Правительство Италии выделило два миллиона евро на поддержку государственных ливанских школ в рамках программы детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по развитию школ во... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:09
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оон, италия, бейрут, ливан, в мире

Италия выделила два миллиона евро на помощь ливанским школам

16:09 08.07.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Италии выделило два миллиона евро на поддержку государственных ливанских школ в рамках программы детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по развитию школ во всех регионах страны совместно с министерством образования, говорится в полученной РИА Новости копии пресс-релиза представительства организации в Ливане.
"Посольство Италии в Бейруте подписало соглашение о финансировании в размере двух миллионов евро программы ЮНИСЕФ по поддержке государственных ливанских школ", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, средства пойдут на системы водоснабжения, сантехническое оборудование и средства индивидуальной гигиены для учащихся всех классов - от начальных до выпускных.
"В рамках правил программы ЮНИСЕФ школы будут выбраны по определенным критериям, в том числе по расположению в наиболее бедных районах страны, количеству детей сирийских беженцев среди учащихся и по результатам заключений по техническому состоянию учреждений", - говорится в заявлении.
Италия поддерживает программу развития государственных школ Ливана через ЮНИСЕФ с 2015 года. До сегодняшнего дня помощь от итальянской стороны получили 38 средних образовательных учреждений.
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