Италия выделила два миллиона евро на помощь ливанским школам

Согласно заявлению, средства пойдут на системы водоснабжения, сантехническое оборудование и средства индивидуальной гигиены для учащихся всех классов - от начальных до выпускных.

"В рамках правил программы ЮНИСЕФ школы будут выбраны по определенным критериям, в том числе по расположению в наиболее бедных районах страны, количеству детей сирийских беженцев среди учащихся и по результатам заключений по техническому состоянию учреждений", - говорится в заявлении.