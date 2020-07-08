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Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Пенсионер из Канады стал миллионером благодаря ошибке кассирши, сообщил телеканал CTV News Ottawa. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:31
канада
в мире
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канада
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канада, в мире

Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером

16:08 08.07.2020 (обновлено: 17:31 08.07.2020)
11490
© Фото : Ontario Lottery and Gaming Corporation Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
© Фото : Ontario Lottery and Gaming Corporation
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пенсионер из Канады стал миллионером благодаря ошибке кассирши, сообщил телеканал CTV News Ottawa.
Майкл Батт, 82-летний житель Комбермера, попросил продать ему конкретный тип лотерейного билета, однако ему пробили другой. Благодаря этому он выиграл миллион канадских долларов (около 52,5 миллиона рублей).
Лотерея
24 апреля, 14:42
Плотник сыграл в лотерею и стал мультимиллионером
По словам самого Батта, при оформлении выигрыша он оставил кассирше чаевые.
"Этого бы не произошло, если бы не ее ошибка", — признался пенсионер.
При этом брат Майкла Батта в конце 1980-х также выиграл в лотерею 3,5 миллиона канадских долларов.
296471661012
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КанадаВ мире
Популярные комментарии
У них лотереи честные, а в России мошеннические.
8 июля, 16:35
ВКВасилий Коновалов
37511223
загнивающий запад и процветающая духовная россия
8 июля, 16:56
Агент Госдепа
12400032
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