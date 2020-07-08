Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером

Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов

© Фото : Ontario Lottery and Gaming Corporation Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов

Майкл Батт, 82-летний житель Комбермера, попросил продать ему конкретный тип лотерейного билета, однако ему пробили другой. Благодаря этому он выиграл миллион канадских долларов (около 52,5 миллиона рублей).

По словам самого Батта, при оформлении выигрыша он оставил кассирше чаевые.

"Этого бы не произошло, если бы не ее ошибка", — признался пенсионер.