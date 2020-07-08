https://ria.ru/20200708/1574066627.html
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Пенсионер из Канады стал миллионером благодаря ошибке кассирши, сообщил телеканал CTV News Ottawa. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:08
2020-07-08T17:31
канада
в мире
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https://ria.ru/20200424/1570521846.html
Василий Коновалов
У них лотереи честные, а в России мошеннические.
69
Агент Госдепа
загнивающий запад и процветающая духовная россия
48
9
канада
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Пенсионер из Канады
стал миллионером благодаря ошибке кассирши, сообщил телеканал CTV News Ottawa.
Майкл Батт, 82-летний житель Комбермера, попросил продать ему конкретный тип лотерейного билета, однако ему пробили другой. Благодаря этому он выиграл миллион канадских долларов (около 52,5 миллиона рублей).
По словам самого Батта, при оформлении выигрыша он оставил кассирше чаевые.
"Этого бы не произошло, если бы не ее ошибка", — признался пенсионер.
При этом брат Майкла Батта в конце 1980-х также выиграл в лотерею 3,5 миллиона канадских долларов.