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Туризм
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Крым намерен обновить флот прогулочных судов
Крым намерен обновить гражданский флот, сделав морские пассажирские перевозки комфортнее, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:13
туризм
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым

Крым намерен обновить флот прогулочных судов

16:08 08.07.2020 (обновлено: 16:13 08.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСудно на подводных крыльях "Комета" в Ялте
Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Судно на подводных крыльях "Комета" в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крым намерен обновить гражданский флот, сделав морские пассажирские перевозки комфортнее, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего пассажирского флота. Есть ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда и сделать их более комфортными и удобными", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, вопрос обсуждается как с Минтрансом РФ, так и частными компаниями, которые готовы поставить в Крым в том числе морской транспорт на электрическом ходу.
"Мы понимаем, что потенциал у прогулочных судов колоссальный, мы это направление будем развивать", - подчеркнул глава Крыма.
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