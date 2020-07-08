https://ria.ru/20200708/1574066602.html
Крым намерен обновить флот прогулочных судов
Крым намерен обновить гражданский флот, сделав морские пассажирские перевозки комфортнее, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:08
2020-07-08T16:13
туризм
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
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https://ria.ru/20200617/1573052322.html
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым