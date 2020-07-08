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СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:10
шоу-бизнес
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коронавирус covid-19
никита джигурда
анастасия волочкова
нижегородская область
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, никита джигурда, анастасия волочкова, нижегородская область, происшествия

СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

16:15 08.07.2020 (обновлено: 17:10 08.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Никита Джигурда. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн".
Артист отказался давать пояснения о своем визите.
Ранее балерина Анастасия Волочкова также посещала Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то что село закрыто на карантин.
Полицейские составили протоколы и выписали штрафы Волочковой и ее спутнику. Позднее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором показано, как артистка скандалит с представителями администрации и сотрудниками полиции.
В апреле у нескольких десятков насельниц монастыря выявили коронавирусную инфекцию. С 25 апреля обитель и село Дивеево закрыли на карантин, а с 11 июня карантин в монастыре отменили. Село остается закрытым.
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Шоу-бизнесКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Никита ДжигурдаАнастасия ВолочковаНижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, почему-то экзальтированных и неуравновешенных людей как магнитом тянет к святым местам.
8 июля, 16:59
BBoris
4561004
Потому что бесы всегда рядом
8 июля, 17:52
Олег 84
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