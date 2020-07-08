https://ria.ru/20200708/1574066343.html
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:15
2020-07-08T17:10
шоу-бизнес
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коронавирус covid-19
никита джигурда
анастасия волочкова
нижегородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573665774.html
Boris
Интересно, почему-то экзальтированных и неуравновешенных людей как магнитом тянет к святым местам.
56
Олег 84
Потому что бесы всегда рядом
29
21
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, никита джигурда, анастасия волочкова, нижегородская область, происшествия